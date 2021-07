Cent participants en la primera festa de rítmica

Actualitzada 01/07/2021 a les 16:46

La pandèmia generada per la Covid-19 ha afectat diferents sectors de la nostra societat, un dels que més ho ha patit ha estat l'esport. En el cas de la gimnàstica rítmica ha sigut notable les noves mesures aplicades que no els han deixat fer els entrenaments amb normalitat. Tot i això, segons expliquen en un comunicat, el club de rítmica d'Escaldes-Engordany, Rítmica GAEE, va voler finalitzar la temporada atípica gaudint de fer gimnàstica i organitzant el primer GymFest Interclubs d'Andorra.L'esdeveniment va comptar amb més de 100 participants entre els tres clubs i el 50% de les grades de públic per mantenir les mesures de seguretat. "Vam gaudir dels musicals com Mamma Mia, Sing, el gran Showman, High School Musical i el ball de Maria González (integrant del Car de Sant Cugat ara per ara i la millor gimnasta del país) que per sort vam comptar amb la seva presència on ens va deixar a tots bocabadats".