L'AFA avala el nomenament de Carlos Aso com a CEO d'Andbank

Actualitzada 01/07/2021 a les 17:46

El Consell d'Administració d’Andbank i l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) han ratificat el nomenament de Carlos Aso com a CEO del Grup. Des del seu nou lloc, segons informa l'entitat bancària en un comunicat, Aso liderarà una entitat de banca privada global que en l'actualitat és present en 12 països, compta amb un equip de més de 1.000 professionals i un volum d'actius sota gestió de 27.600 milions d'euros.Carlos Aso es va incorporar a Andbank el 2009 procedent de The Boston Consulting Group i Deloitte i des de 2015 ha ocupat el càrrec de conseller delegat d’Andbank España, posició des de la qual ha impulsat el creixement del banc tant de manera orgànica com inorgànica, posicionant-lo com una de les entitats de banca privada de més rellevància en el mercat espanyol. Sota el seu lideratge, Andbank afirma que la sucursal espanyola ha duplicat en 5 anys els seus actius sota gestió, l'equip de professionals -incorporant banquers de gran prestigi- i la xarxa de centres de banca privada. Al mateix temps, ha promogut el llançament del neobanc MyInvestor i ha dut a terme diverses operacions corporatives, entre les quals destaquen l'adquisició de Merchbanc el 2018, la integració del negoci d'Esfera Gestió el 2020 i l'adquisició del banc privat Degroof Petercam Spain el 2021. Tot això ha permès situar l'entitat en la 8a posició en el rànquing de banca privada.