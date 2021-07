Augment dels casos actius i 1.517 vacunes en les darreres hores

Actualitzada 01/07/2021 a les 10:42

El ministeri de Salut ha notificat avui la detecció de 7 contagis nous per Covid-19 en les últimes hores, una dada que eleva a 13.918 els casos totals per coronavirus des de l'inici de la pandèmia al país, el març de l'any passat. Les xifres que el Govern ha facilitat segueixen la tendència dels últims dies pel que fa a l'augment de casos actius, els quals avui són sis persones més, el que suposa un total de 70 casos actius. Així mateix, l'executiu detalla que s'ha donat una nova alta, fet que provoca que la xifra de recuperacions totals pugi a 13.721, i que les defuncions per culpa de la infecció es mantenen en 127 víctimes.L'hospital Nostra Senyora de Meritxell i la planta Covid habilitada a El Cedre segueix sense tenir cap persona ingressada per la malaltia, ni a planta ni a l'UCI.Respecte als vaccins contra la Covid-19 des de l'inici del Pla de vacunació ja s'han administrat 70.018 dosis, és a dir 1.417 més que ahir, de les quals 43.008 primeres dosis i 27.010 segones. Un augment de 1.217 en el primer cas i de 300 en les segones.