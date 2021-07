13 joves s'incorporen com a eventuals d'estiu a Vall Banc

Actualitzada 01/07/2021 a les 12:18

Un total de 13 joves universitaris treballaran com a eventuals a Vall Banc fins a setembre. Segons ha informat l'entitat bancària mitjançant un comunicat, els joves aprofiten l'estiu per formar-se i iniciar-se en el món laboral i agafar experiència. Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia formativa del banc de combinar recerca i creació de talent de persones residents a Andorra.Els eventuals d’aquest estiu a Vall Banc, són tretze joves universitaris, majors de 18 anys, tres d’ells van començar el juny i la resta s'aniran incorporant a partir d’avui i fins setembre. Vall Banc notifica que l’estada forma part d’un programa que els hi permet durant aquests mesos millorar la formació professional, iniciar la seva experiència laboral al sector bancari i créixer de manera personal. Per alguns d’ells no és la primera vegada que ho fan, ja que van ser contractats l’estiu passat.Aquest és el sisè any consecutiu que Vall Banc aposta per oferir aquestes estades d’estiu. Els joves s’incorporaran a les àrees de Màrqueting i Comunicació, Negoci, Back Office Valors, Recepció, Compliance, VB Fons, Gestió de Persones, Auditoria, IT i també a l’Oficina d’Escaldes-Engordany de l’entitat.