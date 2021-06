Turistes per les vies comercials

Actualitzada 30/06/2021 a les 06:56

La festivitat de Sant Joan va millorar les xifres d’ocupació dels hotels fins al 74,75% durant el cap de setmana, segons ha informat la Unió Hotelera. L’entitat va anunciar ahir que ja hi ha 49 establiments que han recuperat l’activitat després dels tancaments per la crisi de la Covid, 46 oberts sempre i tres només el cap de setmana, sent les dades més altes dels darrers mesos.