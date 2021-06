Quatre casos de la variant Delta

Actualitzada 30/06/2021 a les 18:42

La variant Delta de la Covid ja ha arribat a Andorra. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que hi ha quatre afectats per la infecció per aquesta soca que es van contagiar als països veïns i que van venir diagnosticats de fora i seguint les mesures de prevenció per evitar nous contagis.Martínez Benazet ha manifestat que aquesta variant està per tot el món i "tindrem un rebrot però crec que l'impacte serà menor" que a d'altres països perquè les persones més vulnerables ja estan protegides amb el vaccí. El titular de Salut ha remarcat que aquest tipus del SARS-CoV-2 es preveu que pugui ser el predominant a Europa en poc temps i ha incidit que l'experiència està demostrant que l'afectació està sent superior en els llocs amb baix nivell de vacunació i que Andorra té una xifra important de persones immunitzades. I ha recalcat que Andorra té l'avantatge d'haver començat a vacunar ja a la població més jove per combatre aquesta variant.Joan Martínez Benazet ha explicat que haver rebut una primera dosi de qualsevol vacuna genera una protecció del 70% per a qualsevol variant i del 50% per a la Delta i per això és molt important mantenir les mesures de prevenció fins que no passin dues setmanes de la segona punxada del fàrmac. I ha recomanat totes les persones que no s'han inscrit encara a la plataforma de vacunació, que ja suma més de 49.000 registrats, que s'apuntin per rebre el vaccí "perquè hi haurà vacunes per a tothom".El ministre ha assenyalat que ahir van arribar més de 8.000 unitats de Pfizer subministrades per Espanya que serviran per administrar la segona dosi a la franja de 16 a 35 anys que va rebre la primera injecció fa tres setmanes i es guardarà un petit remanent per si es decideix baixar l'edat de vacunació fins als 14 anys. Martínez Benazet ha recordat que aquesta fòrmula i la de Moderna són les recomanades per a menors de 30 anys en situacions com l'actual de baixa incidència de la pandèmia. I ha indicat que "molt aviat" arribaran vaccins d'AstraZeneca des de Portugal i de Moderna des de França.El total de vacunes administrades arriba a 68.501 i 26.710 corresponen a segones dosis el que representa que un 40,5% de la població vacunable ha completat la immunització contra la Covid, segons ha comentat el ministre.Salut ha notificat avui 11 positius que situen el total d'afectats en 13.911 i eleven els casos actius a 64, vuit més que ahir, i el total d'altes ascendeix a 13.720, tres recuperats més que en l'actualització de dimarts.