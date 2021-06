Neix l'AFF per regular el fitness al Principat

Actualitzada 30/06/2021 a les 12:38

La International Fitness Federation iF3 ha reconegut oficialment l’Associació Andorra Functional Fitness (AFF) com a entitat reguladora d’aquest esport al país. L’objectiu principal d’aquesta nova associació esportiva andorrana sense ànim de lucre és la de fomentar, promoure i estimular la pràctica del Functional Fitness per tal de motivar atletes que es vulguin adherir a l’associació. En un futur, pretén gaudir d’un equip d’esportistes que representin Andorra en competicions que s’organitzin a en l’àmbit nacional i internacional.L’AFF també vol regular l’esport al país per tal de poder organitzar competicions nacionals que estiguin reconegudes per la Federació Internacional (iF3), podent accedir a ajudes d'institucions com els Comuns i el Govern com ja es fa en altres federaccions o associacions.