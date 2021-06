La restauració pot obrir fins a la una de la matinada

Actualitzada 30/06/2021 a les 18:10

El consell de ministres ha aprovat avui un nou alleugeriment de restriccions per la pandèmia i ha decidit ampliar l'obertura de la restauració i l'hoteleria fins a la una de la matinada, segons ha anunciat el titular de Salut. Joan Martínez Benazet ha destacat que les noves mesures s'apliquen per la millora dels indicadors però "sense oblidar que seguim en situació de pandèmia i tot i les bones dades hi ha circulació del virus".El ministre ha explicat que Salut "està treballant i acceptant" ja protocols per a la celebració de les festes majors i el primer ha estat el del Roser d'Ordino. Martínez Benazet ha afirmat que una de les mesures que es fixen per a les festes populars és que els horaris dels actes han de ser els mateixos que tenen bars i restaurants, que a partir d'ara poden restar oberts una hora més de la mitjanit.L'alleugeriment de restriccions permet que es puguin fer celebracions de bodes, batejos i comunions sense límit d'assistència quan es presenti un protocol validat pel ministeri de Salut amb cribratge dels assistents i certificació de la vacunació. Si no existeix protocol sanitari l'afluència es fixa en un màxim de 50 persones a interiors i de 100 a 120 assistents en espais exteriors.Els gimnasos podran fer activitats amb grups de fins a 10 persones, les cases pairals poden tenir grups d'una desena d'assistents també i els esdeveniments culturals poden aplegar un màxim del 70% de l'aforament amb les noves mesures aprovades avui pel Govern.