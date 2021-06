Molts treballadors s’han recol·locat en altres sectors o s’han quedat al país d’origen

La problemàtica que viu el sector hoteler amb la manca de mà d’obra qualificada “és històrica”. La irrupció de la pandèmia, l’aturada d’aquest àmbit laboral durant gairebé un any, l’activació del turisme a Catalunya i la finalització dels ERTO avui han provocat que molts dels treballadors fidels del sector hagin decidit abandonar els seus llocs de treball al Principat perquè han trobat una feina en un altre país o per tornar al país d’origen.



En aquest sentit, des de la Confederació Empresarial (CEA) i la Unió Hotelera (UHA) al·leguen que Andorra sempre ha “confiat” en la immigració per cobrir aquells llocs

