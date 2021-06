La nova ruta cicloturista Ports del Cel ascendeix 11 ports i es pot realitzar quan el ciclista triï

Actualitzada 30/06/2021 a les 10:34

La ruta cicloturista Ports del Cel ha donat el tret de sortida aquest dilluns 28 de juny per part dels creadors de la marca Mussara, Triathlon Series o Andorra Ourdoor Games entre d’altres. Segons informen en un comunicat, la ruta consisteix a ascendir 11 ports de muntanya mítics del Principat en tres, quatre, cinc o sis dies. Els seus creadors, Luis Genero i Carles Paredes, també han fomentat esdeveniments de renom en l’àmbit cicloturista, amb el màxim exponent en la Mussara Reus i aquest cop ofereixen un repte diferent. La ruta es pot realitzar quan el ciclista triï, de manera individual o amb els companys que desitgi, al seu ritme i sense les aglomeracions pròpies de marxes de caràcter tradicional.El forfet dóna dret a material tècnic, els tracks de les etapes i el diploma d’assoliment del repte un cop completats els 11 ports. L'empresa Branding Gestió Esportiva incorpora així la possibilitat d’enfrontar-se a més de 10.000m de desnivell positiu adaptant el repte al nivell de cada participant, el qual tria el nombre d’etapes en què vol completar-lo. Segons notifiquen els creadors, la inscripció pot fer-se incloent l’allotjament en establiments bike friendly. A través del web és possible contractar serveis paral·lels com ara acompanyament amb vehicle, guies o massatges i també està disponible sense allotjament.