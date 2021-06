La Massana convoca 13 places de monitors de lleure

Actualitzada 30/06/2021 a les 08:42

El comú de la Massana convoca, per acord de Junta de Govern de data 18 de juny de 2021, un concurs de mobilitat interna per cobrir 13 places de monitors per l’Esplai de mitja jornada com a treballadors públics indefinits, tal com ha fet públic al BOPA d'aquest matí.

Tota persona interessada a ocupar aquesta plaça s’ha d’adreçar al departament de Tràmits del Comú de La Massana per tal de conèixer les bases de la convocatòria i presentar la documentació corresponent. El termini per la presentació de les sol·licituds finalitza a les 12h hores del dia 9 de juliol de 2021.