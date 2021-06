La factura sanitària del gener al març suma 45,6 milions

Actualitzada 30/06/2021 a les 06:38

NOMÉS DOS CONTAGIS

Salut va notificar ahir només dos nous casos positius de coronavirus. La incidència de la Covid segueix a la baixa i els actius se situen en 56, dos menys que dilluns. Des de l’esclat de la pandèmia s’han contagiat 13.900 persones. El balanç actualitzat de la vacunació situa en 26.652 les persones que ja tenen la pauta completa i en 41. 721 les que ja han rebut almenys una dosi del fàrmac. EN 24 HORES

La pandèmia segueix impactant en els números de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que ha registrat un increment de la despesa sanitària d’un 15,4% en el primer trimestre de l’any respecte a la xifra del mateix període del 2020. El consell d’administració de la Seguretat Social va aprovar en una reunió ahir al matí la liquidació del primer trimestre de l’exercici, que s’ha tancat amb una factura sanitària que s’enfila als 45,6 milions. Són 27,6 milions dedicats a prestacions sanitàries (reemborsament de visites i d’altres actes), un 17,8% per sobre de l’any passat, i 18 milions per sufragar baixes i pensions d’invalidesa i d’orfenesa a càrrec de la branca general, que representen un 12,4% més que la del primer trimestre del 2020. Unes xifres que deixen un dèficit entre ingressos i despeses de 10,3 milions, en un escenari de cotitzacions a la baixa. S’han recaptat 35,3 milions, un 15,4% menys respecte al primer trimestre del 2020.Quant a l’evolució de la branca de jubilació, ha experimentat un creixement del 8,4% de les despeses amb 28,4 milions en pensions contributives, mentre que els ingressos s’han reduït un 10,5%. La recaptació de les cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi ha sumat 35,7 milions i la dels assegurats de baixa o que cobren una pensió ha estat d’1,3 milions. Al seu torn, la branca de jubilació ha ingressat, a més, 1,5 milions del Govern per pagar les pensions no contributives. La Seguretat Social tenia a final de març 14.433 pensionistes, un 4,5% més dels que hi havia en la mateixa data del 2020. La taxa de dependència continua a la baixa evidenciant que hi ha més jubilats i menys cotitzants per sufragar les pensions. Són 3,12 assegurats actius per cada pensionista, un 13,1% per sota de la xifra del març anterior.Al març el nombre d’assalariats era de 39.867, un 11% menys que els que hi havia el mateix mes del 2020. Per contra, els autònoms han crescut fins a 6.940, un 5,3% més dels que hi havia el tercer mes del 2020. Finalment, a la CASS constaven 17.437 assegurats indirectes.