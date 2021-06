El doctor Recuenco assenyala que la despesa d’Andorra en pensions amb relació al PIB és del 3,6%, “molt baixa” en comparació amb la mitjana europea

La primera sessió pròpiament de contingut de la comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS va comptar amb la presència de l’expert Luis Vicente Recuenco –proposat pel PS–, que va oferir un marc conceptual sobre els diferents models existents a Europa. Tot i no entrar en gaires concrecions sobre la salut del sistema de pensions d’Andorra, Recuenco sí que va deixar entreveure que el país disposa d’un folgat marge per apujar les cotitzacions atès que la despesa nacional en pensions amb relació al PIB és del 3,6%, un percentatge “molt baix en comparació

#4 Les dues Andorra

(30/06/21 09:07)



#3 I baixarà

(30/06/21 08:59)



#2 Xavier

(30/06/21 08:35)



#1 Josep

(30/06/21 08:03)