L'oci nocturn i les agències de viatges poden acollir-se a ajuts al lloguer durant el juliol

Actualitzada 30/06/2021 a les 18:06

Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret del nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments com pubs, discoteques, sales de ball o similars i agències de viatges pel mes de juliol. Així ho ha explicat el ministre de Finances i Portaveu de l'executiu, Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres.

La situació actual no afavoreix al sector de l'oci nocturn, encara que les mesures sanitàries resten alleugerides, el sector continua tancat. D'altra banda, pel que fa les agències de viatges, tot i haver pogut retornar a l’activitat, aquesta està molt limitada degut a les restriccions de moviment internacional. En aquest context, l'ens executiu ha decidit mantenir un programa d’ajudes per minimitzar l’impacte de les despeses de lloguer o les quotes hipotecàries en els seus comptes d’explotació. Concretament el percentatge d’ajut és del 75% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis d’oci nocturn aplicant-se sobre la mensualitat completa del mes de juliol o sobre la part proporcional del mateix.

En el cas de les agències de viatges, l’ajut és del 50% de l’import del lloguer mensual del local comercial i s’apliquen sobre la mensualitat completa del mes de juliol o sobre la part proporcional del mateix.

Jover ha explicat que l’import mensual màxim atorgable en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, pels comerços o negocis d’oci nocturn, no pot sobrepassar en cap cas els 2.000 euros mensuals. Per la seva banda, l’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, per les agències de viatges, no pot sobrepassar en cap cas els 1.000 euros mensuals.

Tots els comerços susceptibles d’acollir-se als ajuts poden sol·licitar-los a partir de la data de l’entrada en vigor del Decret, que serà l’1 de juliol del 2021.