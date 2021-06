Actualitzada 30/06/2021 a les 19:59

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, el reglament de funcionament de la Comissió d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (CAIA), que determina la composició i el seu funcionament. Aquest organisme, segons ha explicat durant la roda de premsa d'aquest dimecres el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, es va crear arran de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents del 2019 i s’adscriu al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.La funció d'aquesta comissió és l’estudi i l’avaluació dels expedients d’infants i els adolescents, i davant d'aquests aprovar les propostes tècniques d’intervenció en casos de risc greu, així com de les propostes d’intervenció i protecció prop dels òrgans judicialsen casos d’infants i adolescents en situació de desemparament.Així es dota l’Administració d’un òrgan decisori que estarà format per professionals especialistes en l’àmbit de la protecció i l’atenció ala infància i l’adolescència que s'haurà de reunir, com a mínim, un cop cada mes.La CAIA està formada pels membres següents: un alt càrrec del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; el responsable de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; el responsable de l’Àrea del Centre Residencial d'Acció Educativa La Gavernera; el responsable de l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut; un representant del Servei de Trobada Familiar; unrepresentant del Servei Especialitzat d’Acolliment Familiar; un representant del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; un jurista adscrit a Afers Socials; i, finalment, un administratiu d’Afers Socials en funció de secretari. A més, segons la tipologia de l’expedient també podran assistir a les sessions el responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies i el responsable de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.