Govern contracta a un expert com assessor en l'acord d'associació amb la UE

Govern ha contractat al doctor Georges Baur com a assessor professional en matèria de negociació de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Baur és actualment l'investigador del Liechtenstein-Institut a Bendern i exsecretari general adjunt de l’Associació Europea de Lliure Comerç a Brussel·les, cobrarà 210€ l'hora per la feina que durà a terme a la capital de Bèlgica. Baur és format en dret i també té un postgrau en Dret i Economia Europea per la Universitat de St. Gallen a Suïssa. La contractació s'ha fet pública al BOPA d'aquest dimecres i serà de caràcter ordinària.