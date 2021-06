Govern aprova l'emissió de nous formats de monedes d'euros

Actualitzada 30/06/2021 a les 18:05

El ministre Eric Jover ha explicat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres que s'ha aprovat l'emissió de nous formats de monedes d’euros del 2021. En concret, s'han creat dues commemoratives, una per celebrar els 100 anys de la coronació de Nostra Senyora de Meritxell de la qual se'n faran 70.000 monedes i 3.750 de qualitat superior (fons mirall); i l'altra per fer un reconeixement a la gent gran en el context de la Covid-19 com a col·lectiu que ha patit més les conseqüències. En aquest últim cas es farà una tirada de 70.000 unitats.Així mateix, hi haurà una nova gamma de monedes de col·lecció per valor d'1,25€. En concret són dues monedes una amb la Grandalla i l'altre del Pont de la Margineda. En aquests casos se'n faran 3.000 unitats.El cost total del tiratge ha estat de 876.000 euros, tot i que s'espera un ingrés de circulació de 3.739.000 euros i un de col·lecció i valor afegit de 1.900.000 euros.