Encamp destina 19.100 euros en equipaments pels agents de circulació

Actualitzada 30/06/2021 a les 09:50

El comú d'Encamp ha fet pública l’adjudicació definitiva del concurs públic del subministrament de 20 armilles de protecció i 40 fundes exteriors tàctiques per armilles, pels agents de circulació comunals, per acord de la Junta de Govern del 18 de juny del 2021. Segons s'ha publicat al BOPA d'aquest dimecres, l'empresa adjudicatària ha estat Dipsa, SL per 19.100,00€, el termini d'entrega del material és de 2 setmanes per les armilles i 2 mesos per les fundes exteriors tàctiques.