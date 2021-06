Els vols Madrid-Andorra, els més viables per a l'aeroport

Actualitzada 30/06/2021 a les 19:46

La consultoria de rutes aèries que assessora el Govern d'Andorra, The Route Hunters, ha elaborat un informe on es conclou que els vols a Madrid des de l'aeroport serien els més rendibles i que podrien ser els primers que es posarien en marxa a la infraestructura pirinenca.L'informe de la consultoria també considera que Mallorca, Londres i París, Lisboa i Porto, serien destinacions que portarien més volum de passatgers de manera estacional. També es determina que només algunes rutes serien viables a l'hivern i es veu "molt complicat" recuperar la ruta aèria que hi havia amb Barcelona en el passat.L'informe es presentarà dijous després del XIIIè Cicle de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). Javier Suárez, que serà l'encarregat de fer-ho, ha explicat que l'aeroport Andorra-la Seu "ha de vincular-se amb aerolínies regionals que disposin d'una bona distribució de vendes".