Els mossos reclamen a la frontera multes impagades als conductors andorrans

Actualitzada 30/06/2021 a les 10:04

Els Mossos d'Esquadra han començat una tongada de controls a la sortida de la duana espanyola, a la frontera del Riu Runer. L'objectiu de les inspeccions és demanar la documentació, tant dels conductors dels cotxes com de les motocicletes, per controlar mitjançant la seva informació interna les vegades que algun vehicle amb matrícula andorrana ha estat enxampat per un radar a Catalunya en l'últim any. En aquest sentit, el procediment contempla que els conductors no poden marxar sense pagar de cop totes les sancions acumulades o si no poden abonar el pagament retenen el vehicle fins que una grua del mateix cos de seguretat català la ve a recollir.Davant de les infraccions contemplades, si es tracta de faltes lleus s'han d'abonar els últims tres mesos i les anteriors sancions queden prescrites, d'altra banda en el cas de falta greu es contemplen els últims sis mesos. Aquesta acció fa cinc anys que es porta a terme.