La policia deté un home per problemes en l'àmbit domèstic

Actualitzada 30/06/2021 a les 10:08

La policia ha detingut un home a dos quarts de nou del matí en una intervenció per problemes en l'àmbit domèstic. Els agents han acudit a un domicili del carrer Bonaventura Riberaygua d'Andorra la Vella alertats per una veïna que ha avisat que sentia crits i sorolls a un habitatge de domicili.El cos de seguretat s'han endut l'home del pis per instruir el dossier sobre el que ha succeït que determinarà si se li ha d'imputar algun delicte i si ha de continuar arrestat i passar a disposició judicial.