Benazet afirma que el certificat de vacunació d'Andorra permet viatjar per la UE

Actualitzada 30/06/2021 a les 18:35

Joan Martínez Benazet ha assegurat aquesta tarda que el certificat actual de vacunació que emet Andorra "aporta la informació que requereixen els països de la UE i no hi ha d'haver cap problema per anar-hi" i ha anunciat que la documentació amb format de codi QR estarà operativa la setmana vinent i dimarts vinent es donaran detalls del projecte en la compareixença que farà amb el secretari d'Estat Cèsar Marquina. El ministre de Salut ha comentat que demà entra en vigor el certificat verd de la Unió Europea que acredita la immunització amb dues dosis contra la Covid entra en vigor demà i divendres la Comissió Europea ha convocat una reunió amb Andorra, Mònaco i San Marino "per poder avançar amb el certificat" perquè sigui homologat amb les exigències de la UE.Martínez Benazet ha precisat que Europa ha fixat un termini des de l'1 de juliol fins al 14 d'agost per al procés d'adhesió a l'anomenat passaport de vacunació i, per tant, ara "es pot viatjar amb el document que tenim" i ha remarcat que el format de codi QR s'adopta perquè és més ràpid que en paper "però aporta la mateixa informació" que ja figura en el document que proporciona Salut en quatre idiomes diferents.