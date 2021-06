Andbank obre un compte de corresponsalia amb Citibank

Actualitzada 30/06/2021 a les 13:19

Andbank ha obert un compte de corresponsalia en dòlars nord-americans amb Citibank, entitat de referència a escala internacional i una de les corporacions bancàries i financeres més gran dels Estats Units. Aquest fet ha estat possible després d’haver superat amb èxit un procés llarg i exhaustiu de Due Diligence, en el qual Citibank ha revisat, analitzat i valorat les millors pràctiques del mercat en àmbits com ara el compliment normatiu -amb especial atenció en temes de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme- o les operacions i gestió dels riscos associats.Andbank considera que l'obertura és una fita rellevant que "reforça la confiança" en un banc del país per part de les institucions financeres nord-americanes. L'entitat recorda també que és la primera del Principat en aconseguir rebre de Citibank serveis de corresponsalia amb dòlars nord-americans. Andbank, que ja comptava amb BNY MELLON, disposa ara dels serveis de corresponsalia de dues entitats de gran prestigi internacional.