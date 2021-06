Vela demana si els recursos humans destinats al SAAS i a l'hospital són suficients

Actualitzada 29/06/2021 a les 16:52

La consellera general Susanna Vela ha entrat avui tres preguntes escrites a Sindicatura en referència als recursos humans que ha destinat el SAAS i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des del 2019 fins al 2021 per conèixer si aquests estan ben dimensionats i corresponen a les necessitats de la ciutadania del país. Segons informa el Partit Socialdemòcrata en un comunicat, aquestes qüestions sorgeixen de la manca d’informació en algunes de les respostes per part del Govern que es van rebre el 17 de juny després que el grup socialdemòcrata formulés a l’abril unes preguntes sobre aquesta temàtica. “No se’ns va contestar a les hores extres fetes per part dels professionals de diferents categories laborals, dels serveis i de les àrees, i per això volem més concreció per saber el nombre d’efectius que van destinar durant tot aquest temps, independentment de la Covid” ha detallat Vela.El PS indica que la consellera ha precisat conèixer el nombre de professionals destinats a les diferents àrees i serveis durant aquests anys, la quantitat d’hores extres retribuïdes durant la Covid-19, el cost d’aquestes i la xifra d’activitat per serveis i especialitats practicats al SAAS i a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.