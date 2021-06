Quatre detinguts a França per contraban de tabac andorrà

Actualitzada 29/06/2021 a les 18:35

Els gendarmes van detenir quatre homes de 26 a 53 anys, per tràfic de tabac a la plaça Arnaud-Bernard de Toulose, després de ser objectes d'una discreta vigilància policial del 3 de maig al 24 de juny, dia que els van detenir. Segons informa La Depeche de Midi, les càmeres de videovigilància van captar els moviments de les vendes que realitzaven els homes a la plaça en qüestió de manera il·legal. Un dels detinguts va declarar que després de comprar els paquets de tabac a Andorra, els venia de tant en tant per aconseguir 10€, però que no els subministrava a ningú. Tot i això, la policia sospita que els arrestats recullen la mercaderia perquè després altres persones les venguin, fins i tot algun menor.Els tres joves implicats van ser detinguts amb petites quantitats de resina de cànnabis i una mica de cocaïna. Davant del dubte d'una possible banda de traficants, un dels advocats defensors va assegurar que es "tracta d'una fantasia. Fa 30 anys que escoltem això i mai ningú no ha estat condemnat per tràfic al districte"".Finalment tres dels detinguts més joves han estat condemnats a sis mesos de presó, una multa de 5.000 euros i la prohibició de freqüentar la plaça Arnaud Bernard durant 3 anys. Així mateix, el detingut descrit com a "proveïdor" es decideix mantenir detingut durant un any, d'acord amb les exigències del fiscal.