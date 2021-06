Simplificació dels tràmits del dipòsit de comptes i tributació

Actualitzada 29/06/2021 a les 11:38

El Govern ha presentat aquest matí el format simplificat per presentar el dipòsit de comptes i tributació i la generació de dades estadístiques que suposarà un estalvi de 120.000 euros per a l'administració. El ministre de Finances, Eric Jover, ha assegurat que el nou model permet "maximitzar l’eficiència de l’administració i, a banda, reduir els costos econòmics i temporals per als obligats tributaris" ja que s'unifiquen els tres tràmits en un únic procés.El titular d'Economia i Presidència, Jordi Gallardo, ha explicat que a partir d'ara s'haurà de fer una única declaració a través del portal tributari tot i que aquest any per facilitar la transició del model també es pot fer el dipòsit al Registre de Comptes o a la web de tràmits. Les persones o empreses que tinguin una xifra de negoci que no superi els 6 milions d'euros hauran de presentar el model abreujat, memòria i liquidació i els que sobrepassin aquest llindar hauran de seguir el model normal , la memòria/auditoria i la liquidació.Els ministres han destacat l'estalvi per a l'administració i per als tributaris que hauran de dedicar menys temps a entregar papers i han recordat que per ser el primer any d'implementació del model el consell de ministres va aprovat prorrogar fins al 31 d'agost el termini per presentar els comptes.