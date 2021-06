Restriccions de trànsit per l'Ironman aquest cap de setmana

Actualitzada 29/06/2021 a les 13:51

⚠️ AFECTACIONS VIÀRIES PREVISTES PEL 3 I 4 DE JULIOL AMB MOTIU DE LA CURSA TRIATLÓ IRONMAN ANDORRA.



S’aconsella a la població minimitzar els desplaçaments durant el proper cap de setmana en els trams i franges horàries detallats a continuació https://t.co/kdpD51OZw7 pic.twitter.com/t8XeULCcD3 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 29, 2021

El Departament de Mobilitat ha notificat que durant aquest cap de setmana, 3 i 4 de juliol, hi haurà afectacions viàries amb motiu de la Cursa Triatló Ironman 70.3 Andorra. Per la qual cosa, aconsellen a la població minimitzar els desplaçaments. Segons informen, el dissabte la circulació de vehicles quedarà interrompuda, exceptuant els veïns de la zona i els serveis per als restaurants, en el tram viari de la CS-200 que va des de l'aparcament comunal del llac d'Engolasters fins al camí Font de la Closa des de les 7 hores fins a les 24 hores.Diumenge el trànsit es veurà més afectat al llarg de tot el dia. Pel que fa al tram viari de la CS-200 des de les 24 hores fins a les 4 hores no es podrà circular per la zona, i s'amplia aquest tancament a tota la CS-200 a la cruïlla amb la CG-2 fins a les 10 hores, els veïns de la zona únicament podran sortir fins a les 7 hores. Alhora, la circulació de vehicles quedarà tancada en el carril dret de la CG2 en direcció a França des de la cruïlla de la CS-200 fins a la rotonda del coll d'Ordino, a Canillo. El tall de carril es donarà de les 7 hores fins a les 12.50 hores. Els vehicles podran circular tant en direcció nord com sud.Per altra banda, la circulació de vehicles quedarà tancada també a la carretera d'Ordino des de la rotonda d'inici del coll d'Ordino, a Canillo, des de les 8.15 hores fins a les 14 hores del diumenge. En el tram de la rotonda de l'Aldosa de la Massana fins a la rotonda d'Anyós estarà tallat de les 9 hores a les 14.30 hores. El carril esquerre quedarà tancat i només es podrà circular en el carril dret en sentit de l'Aldosa a Anyós. La circulació de vehicles quedarà interrompuda també en el túnel de les Dos Valires en els dos sentits entre les 9 hores i les 15 hores. També estarà tancada en un carril de les carreteres CG2/CG1 en direcció a Andorra la Vella des de la rotonda de les Dos Valires (Escaldes-Engordany) fins al Parc Central d'Andorra la Vella des de les 10 hores a les 15 hores.Aquest esdeveniment, segons informa Govern, clourà el calendari de proves esportives que configuren l'Andorra Multisport Festival, que va començar al març d'enguany amb l'Andorra Winter Triathlon i seguirà durant aquest mes de juny amb la cursa de ciclisme de muntanya Andorra MTB Classic-Pyrenees, la cursa de ciclisme de carretera Andorra 21 Ports i la Trail 100 Andorra-Pyrenees.