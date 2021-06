Només dos positius per Covid en un dia

Actualitzada 29/06/2021 a les 16:27

La transmissió de la Covid és cada dia més baixa segons indiquen les dades de Salut que ha notificat només dos positius des d'ahir, segons ha informat el Govern aquesta tarda. Els casos actius baixen a 56, dos menys que ahir, d'un total de 13.900 persones que han patit la infecció des del març de l'any passat.El balanç de vacunats augmenta lleugerament amb 39 segones dosis administrades al llarg de dilluns que eleven a 26.652 el total de ciutadans que han rebut les dues injeccions d'un dels fàrmacs contra el SARS-CoV-2. Les dosis de vaccí posades sumen 68.373 amb molt poca variació, 44 més fins ahir, perquè ara no hi ha gairebé vacunes disponibles per fer la primera punxada. Govern ha va registrar cinc primeres inoculacions i 41.721 persones vacunables que ja han rebut almenys una dosi del fàrmac.