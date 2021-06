Miquel carrega contra Cosan per les respostes de l'Inaf a la batlle

Actualitzada 29/06/2021 a les 14:01

L'ex-conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha carregat aquest matí contra qui era la directora de l'Inaf quan el banc va ser intervingut, Maria Cosan, per les respostes que va donar a la batlle instructora del cas quan es va requerir a l'ens si coneixia que l'entitat feia traspassos entre comptes en efectiu no per caixa, és a dir operacions d'intercanvi de diners entre clients del banc. Preguntat per la batlle per si aquesta era una pràctica coneguda per l'Inaf, l'organisme, segons Miquel, "no va respondre directament aquesta pregunta" i que si es feien es realitzaven per caixa.El banquer, que ha assegurat que la majoria d'aquestes operacions es feien per no caixa, ha recordat que les auditories fetes per KPMG entre el 2008 i el 2011 descriuen els llistats on BPA registrava aquestes operacions. I ha afegit que Cosan aquells anys havia certificat les auditories realitzades al banc per KPMG. "La senyora Cosan, que no contesta el requeriment de la batlle (ho fa el responsable dels serveis jurídics de l'Inaf) segurament no ho recordava, però era la responsable de les auditories", ha indicat Miquel durant la novena jornada de declaració en el marc del judici per la causa primera de BPA.