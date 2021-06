Mappping i marxa nòrdica, les principals novetats d'enguany de l'Encamp en clau de llum

Actualitzada 29/06/2021 a les 18:09

El comú d'Encamp ha notificat que els dos videomappings que es faran, un a la façana de l'edifici de l'antic hotel Rosaleda actualment seu del Ministeri de Cultura, el dia 1 de juliol, i l'altre a la façana del Centre Esportiu del Pas de la Casa, el dia 7 de juliol, seran les dues novetats més destacades de l'Encamp en clau de llum del 2021, el cicle de música i llum a l'aire lliure que es durà a terme durant els mesos de juliol i agost. Segons informa el comú en un comunicat, la cònsol major ha recordat que a part de les activitats que ha programat el comú directament, hi ha una programació realitzada conjuntament amb altres entitats del país, com les nits dels museus, les activitats a Engolasters o els tallers i visites a la Vall del Madriu.Així mateix també hi haurà tres sessions d'autocinema, activitats infantils com tallers de circ, de fusta o murals col·lectius i esportives guiades a l'aire lliure com cycling, ioga, aiguagim o marxa nòrdica, com a novetat d'enguany.