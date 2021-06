La despesa sanitària puja un 15,4% al primer trimestre

Actualitzada 29/06/2021 a les 16:06

La CASS ha registrat un increment de la despesa sanitària d'un 15,4% en el primer trimestre respecte al total dels primers tres mesos del 2020, segons ha informat després del consell d'administració celebrat aquest matí. Els números de la branca general es concreten en 27,6 milions d'euros de prestacions sanitàries, un 17,8% per sobre de l'any passat, i 18 milions destinats a cobrir despesess derivades de baixes, pensions d'invalidesa i d’orfenesa que representen un 12,4% més que la del primer trimestre del 2020. Aquest balanç deixa un dèficit entre ingressos i despeses de 10,3 milions en els primers tres mesos del 2021.L'evolució de la branca de jubilació ha estat d'un 8,4% més de despesa amb 28,4 milions en pensions contributives i els ingressos s'han reduït un 10,5%. La recaptació de les cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi ha sumat 35,7 milions i la dels assegurats amb pensió i baixes ha estat d'1,3 milions, segons els comptes aprovats avui per la CASS que mostren un balanç negatiu en pensions en l'inici del 2021 de 8,6 milions. La branca de jubilació ha ingressat a més 1,5 milions del Govern per pagar les pensions no contributives.La Seguretat Social tenia a finals de març 14.433 pensionistes que representen un 4,5% més dels que hi havia en la mateixa data del 2020. Aquest total correspon a 12.802 pensionistes de jubilació i 7 capitals de jubilació i 3.235 pensionistes de viduïtat, de les quals 78 son temporals. I la taxa de dependència continua a la baixa evidenciant que hi ha més jubilats i menys assegurats per sufragar les pensions amb les cotitzacions ja que la xifra se situava en 3,12 assegurats actius per cada pensionista, un 13,1% per sota de la xifra del març anterior.El global d'assalariats en els primers tres mesos d'enguany ha baixat una mitjana de l'11,4% amb 39.867 inscrits en aquesta categoria. Els treballadors per compte propi han augmentat a 6.940, un 5,3% dels que hi havia al març del 2020 i els assegurats indirectes eren 17.437 al final del primer trimestre.