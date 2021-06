Actualitzada 29/06/2021 a les 14:28

L'expert en sistemes de pensions proposat pel PS, Luis Vicente Recuenco, ha comparegut aquest matí en comissió parlamentària per oferir un marc acadèmic respecte als diferents models de prestacions de jubilació vigents a Europa. En aquest sentit, Recuenco ha assenyalat que la despesa d'Andorra en pensions amb relació al PIB és del 3,6%, un percentatge que ha considerat baix en comparació amb l'entorn europeu on la mitjana es situa en l'11,8%. Així mateix, l'expert ha remarcat que el percentatge de la despesa en cotització de treballadors i empresaris al Principat -amb el sistema sanitari cobert- és del 20%, una xifra també inferior respecte a la dels països de tradició continental, que es situen al voltant del 40%.Tot i no extrapolar receptes concretes, Recuenco ha destacat que la inserció laboral de la dona, el reforç de les polítiques d'atenció a la dependència o les inversions en empreses que apostin per la innovació són algun dels fonaments en els quals tots els països hauran de fonamentar-se per a la sostenibilitat del seu sistema de pensions. "Tenir una escola bressol en el teu barri augmenta la probabilitat al 70% de tenir un segon fill", ha subratllat en referència a la conciliació laboral de les dones, les quals estan "perpetuades en desigualtats de gènere" a l'haver d'interrompre la seva cotització.