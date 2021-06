L'advocat de Peña Nieto va cobrar 45,9 milions de dòlars a Andorra

Actualitzada 29/06/2021 a les 20:09

Juan Ramon Collado, l'advocat de l'expresident mexicà Enrique Peña Nieto, va cobrar 45,9 milions de dòlars a Andorra provinents d'una xarxa empresarial utilitzada pel càrtel de Sinaloa per blanquejar al Principat. Catorze empreses mexicanes amb comptes a la Banca Privada d'Andorra (BPA) a les que recorrien per netejar els seus diners l'organització de Joaquín "El Chapo" Guzmán van traspassar aquesta suma de diners entre el 2009 i el 2013 als dipòsits del lletrat que tenia a aquesta entitat bancària, segons la informació publicada per El País.El presumpte inici del blanqueig començava amb un ingrés en efectiu en una casa de canvi mexicana, després el capital es transferia a un compte en el qual BPA tenia un nom d'una societat instrumental i arribava més tard als dipòsits del lletrat mitjançant un traspàs intern. Aquest entramat no deixava cap rastre i va ser dissenyat, segons la policia d'Andorra, per blindar la identitat de Collado.