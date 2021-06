Espanya rebutja indemnitzar amb 141 milions als Cierco per la intervenció de Banco Madrid

Actualitzada 29/06/2021 a les 10:00

Els germans Cierco i altres accionistes de Banco Madrid no rebran els 141,6 milions que havien demanat pel perjudici econòmic que els havia provocat la intervenció de l'entitat filial a Espanya de BPA tal com havien sol·licitat a les autoritats veïnes. El rebuig a la petició dels màxims accionistes del banc ha arribat del Consejo de Estado espanyol que considera que no procedeix indemnitzar els accionistes perquè la reclamació de responsabilitat patrimonial es va presentar fora del termini legalment establert, segons publica el diari El Independiente.El pronunciament del Consejo de Estado era necessari com a òrgan consultiu del govern veï per la reclamació que Higini i Ramon Cierco i altres accionistes de Banco Madrid havien presentat contra l'Estat espanyol en demanar una compensació per sobre dels 50.000 euros, segons recull el rotatiu veí. La filial espanyola de BPA va ser intervinguda arran de la intervenció del banc andorrà per la nota del FinCEN que considerava BPA una preocupació per les suposades operatives de pràctiques de blanqueig que es podrien estar fent a l'entitat. Sis dies després de la intervenció de BPA es va iniciar el procés de liquidació de Banco Madrid que havia estat intervingut pel Banco de España com òrgan supervisor. La reclamació dels Cierco i altres accionistes de la filial espanyola es va produir perquè argumentaven que havien patit "un greu i manifest menyscabament patrimonial" per la decisió del Banco de España.