Es busquen solucions a la falta de personal

Actualitzada 29/06/2021 a les 06:47



MÉS DE 18 MILIONS EN AJUTS SOCIALS I PRESTACIONS



Estadística també va detallar que la Comissió Nacional de Valoració (Conava) va reconèixer la discapacitat a 118 persones al llarg del 2020, que representen una baixada del 24% respecte a l’any anterior. El departament d’Estadística va desglossar ahir la despesa que el Govern ha destinat a ajuts socials i prestacions durant el 2020, prop de 18,5 milions d’euros desglossats en ajuts al pagament del lloguer (dos milions), ajuts ocasionals (4,5 milions), prestacions per fills a càrrec (1,3 milions), prestacions socials per a persones amb discapacitat (2,8 milions), pensions de solidaritat per a la gent gran (cinc milions) i prestacions de solidaritat (2,8 milions). Han crescut notablement els ajuts ocasionals (l’import s’ha doblat respecte del 2019) a causa de la pandèmia. Un 88% han cobert famílies monoparentals o unipersonals.Estadística també va detallar que la Comissió Nacional de Valoració (Conava) va reconèixer la discapacitat a 118 persones al llarg del 2020, que representen una baixada del 24% respecte a l’any anterior.

SETZE CONTAGIS NOUS DURANT EL CAP DE SETMANA I ELS CASOS ACTIUS ES MANTENEN EN 58



Quant al procés de vacunació, respecte a les dades facilitades divendres passat s’ha sumat l’administració de 1.786 noves dosis. Totes menys sis corresponen a segones punxades, fet que situa el total de persones que han completat la pauta d’immunització en 26.613, que representen un 39,89% de la població vacunable. El total de primeres dosis posades ascendeix a 41.416, un 62% de la població que s’ha de vacunar.

Finalment, l’afectació als centres educatius ha disminuït després del brot a l’escola francesa de la Massana: només hi ha una classe tancada i una altra amb part dels estudiants a casa. El ministeri de Salut va informar ahir del diagnòstic de 16 contagis nous des de divendres. Un resultat que eleva a 13.898 els casos de Covid des que va esclatar la pandèmia, dels quals resten 58 casos actius, la mateixa xifra que hi havia divendres.Quant al procés de vacunació, respecte a les dades facilitades divendres passat s’ha sumat l’administració de 1.786 noves dosis. Totes menys sis corresponen a segones punxades, fet que situa el total de persones que han completat la pauta d’immunització en 26.613, que representen un 39,89% de la població vacunable. El total de primeres dosis posades ascendeix a 41.416, un 62% de la població que s’ha de vacunar.Finalment, l’afectació als centres educatius ha disminuït després del brot a l’escola francesa de la Massana: només hi ha una classe tancada i una altra amb part dels estudiants a casa.

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, es va trobar ahir amb representants del sector turístic i una de les qüestions que els portaveus de les entitats van traslladar al nou titular de la cartera és el problema que s’estan trobant per trobar personal. El ministre, segons va informar el Govern, els va assegurar que l’executiu “és conscient de la problemàtica” i que s’abordarà en una reunió interministerial amb Economia per “intentar donar una resposta a la inquietud del sector”. Aquesta qüestió també es va plantejar en la trobada que el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, va mantenir amb el Consell Econòmic i Social. Gallardo va plantejar l’aparent contradicció amb el fet que “el nombre de persones inscrites al servei d’Ocupació segueix sent elevat”. Amb el Consell Econòmic i Social es va acordar que s’analitzarà “l’actual circuit d’accés a les feines i d’obertura de quotes per a treballadors forans, per després avaluar conjuntament si cal repensar algun procés”.La dificultat per trobar personal s’aguditza en un context de recuperació del turisme. Els representants del sector (d’allotjaments i d’agències de viatges) van evidenciar que el pont de Sant Joan ha deixat “una bona ocupació”. Ara ja han reprès l’activitat 87 hotels dels 172 que hi ha al país “i es preveu que en els propers reobrin més establiments”. El Govern va assenyalar que el sector ha valorat “molt positivament els esforços d'Andorra Turisme per atreure visitants de muntanya amb els nous itineraris Macarulla i Moments”, així com la celebració de l’Andorra Mountain Music, l’arribada del Tour i l’Andorra Multisport Festival.El ministre va exposar durant la reunió que el Govern “continua ultimant els detalls perquè des de la Unió Europa s’acceptin els certificats digitals Covid emesos per Andorra”. Torres va exposar que “ha estat un primer pas” que el document que acredita la vacunació ja sigui vàlid a França i Espanya, mentre que les agències de viatges li van plantejar la necessitat d’ampliar el reconeixement perquè “permeti consolidar la represa dels viatges a l’estranger”, va apuntar l’executiu.Una altra de les qüestions que es van tractar van ser els nous criteris vigents per l’arribada de turistes que pernoctin tres o més nits al país, que si acrediten la pauta completa de vacunació o haver passat la Covid fa menys de sis mesos es poden estalviar la prova diagnòstica. Exigències que no són aplicables per als visitants de França, Espanya i Portugal, ni per als que provinguin de països verds de la llista del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties.