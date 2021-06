Els mossos denuncien un andorrà que circulava a 192 quilòmetres per hora

Actualitzada 29/06/2021 a les 06:40

Els mossos d’esquadra van controlar diumenge al matí un conductor de nacionalitat andorrana de 28 anys mentre circulava a 192 quilòmetres per hora per la C-14, al terme municipal de Peramola, a l’Alt Urgell. El tram on va ser enxampat pel radar estava limitat a 90 quilòmetres per hora, la velocitat genèrica de la via que dona accés al Principat des de Lleida. L’home va ser denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat punible, ja que sobrepassava en més del doble la màxima autoritzada.Així doncs, el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. Concretament, els agents del cos d’ordre català van detectar el vehicle a les 11.27 hores al punt quilomètric 147,1 de la carretera C-14.