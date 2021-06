Els comuns inicien el camí per dur als tribunals el litigi sobre les transferències

Actualitzada 29/06/2021 a les 06:55

La pugna per qui té raó pel que fa a les transferències del Govern als comuns de l’any 2017 inicia avui el trajecte que l’ha de dur als tribunals. El redactat definitiu del recurs entra avui a tràmit al Govern amb la signatura de tots els cònsols. Ahir van plasmar la seva rúbrica els cònsols de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, i si no hi ha un gir inesperat el recurs, de moment administratiu, acabarà als tribunals.Les corporacions mantenen que l’executiu els ha deixat de pagar set milions d’euros, quantitat que reclamen, i subsidiàriament més d’un milió d’euros, segons s’estableix al document que va quedar tancat divendres passat. El Consell General va descongelar el 2017 les transferències als comuns, que feia tres anys que eren de 54,6 milions d’euros. Aquest fet obligava el Govern a calcular l’import que els havia de pagar segons la base del percentatge que marca la llei. En aquest punt va començar el desacord entre les dues administracions.Segons els arguments de l’executiu, la quantitat que ha de pagar als comuns correspon al 18% del total cobrat durant l’exercici del 2017, mentre que, segons la interpretació que en fan els comuns, aquest percentatge s’ha de calcular d’acord amb l’import liquidat.A principi de març els cònsols van anunciar que un informe jurídic encarregat els donava la raó sobre el deute que consideren que el Govern té pendent.