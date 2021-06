El pont de Sant Joan deixa un 75% d'ocupació hotelera

Actualitzada 29/06/2021 a les 11:15

La festivitat de Sant Joan ha millorat les xifres d'ocupació dels hotels fins al 74,75% durant el cap de setmana, segons ha informat la Unió Hotelera. L'entitat ha anunciat aquest matí que ja hi ha 49 establiments que han recuperat l'activitat després dels tancaments per la crisi de la Covid, 46 oberts sempre i 3 només el cap de setmana, que han registrat les dades d'estades més altes des de que es va generalitzar la lliure mobilitat de visitants.L'ocupació registrada als hotels han estat la millor també al llarg de la setmana amb un 45,7% i la Unió Hotelera remarca que les xifres han millorat per l'arribada de visitants atrets per l'Andorra Mountain Music i la 21 Ports de la setmana passada.