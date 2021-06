El Mobile compta amb vuit empreses del país

Actualitzada 29/06/2021 a les 06:51

La celebració del Mobile World Congress d’enguany compta amb la participació d’Andorra Business i de vuit empreses del país. La nova marca participa en el saló 4 Years From Now (4YFN), que és l’esdeveniment per a start-ups dins de la iniciativa. El congrés se celebra fins dijous a Barcelona.