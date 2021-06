Una quarantena de joves van sortir al carrer per reclamar una igualtat plenària en drets

L’entitat juvenil Contracorrent sol·licita que la CASS pagui o subvencioni les operacions per canviar de sexe a les persones transgènere. Ho van manifestar ahir durant la marxa, que es va iniciar a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella fins a la Coprínceps d’Escaldes amb motiu de la celebració del Dia de l’orgull LGTBIQ+, en la qual es van reunir una quarantena de persones i van llegir un manifest amb les principals reivindicacions, com la visibilització del col·lectiu i la igualtat plenària de drets per a totes les persones, “sense importar quina sigui la seva orientació sexual o el

#3 pep

(29/06/21 06:40)



#2 Damià

(29/06/21 06:40)



#1 Aberració

(29/06/21 06:36)