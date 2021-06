El president del grup parlamentari demòcrata rebutja un avançament electoral i defensa la sintonia dels partits de la majoria

El president del grup parlamentari de Demòcrates (DA), Carles Enseñat, és partidari de repetir la fórmula de coalició amb Liberals (L’A) i Ciutadans Compromesos (CC) a les llistes territorials de les eleccions generals vinents. “El que em diu l’instint és que com que som tres partits diferents hi haurà tres llistes a les generals. Però una altra cosa és que després es puguin trobar mecanismes d’entesa a les territorials. El sistema electoral és el que és, així que, per què no fer llistes territorials conjuntes?”, va reflexionar ahir Enseñat durant l’emissió del programa Parlem-ne, de DiariTV, la televisió del Diari