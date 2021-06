Una quarantena de joves es concentren pels drets LGTBIQ+

Actualitzada 28/06/2021 a les 20:55

El col·lectiu juvenil Contracorrent ha organitzat aquesta tarda una marxa des de la plaça de la Rotonda de la capital fins a la plaça Coprínceps per reclamar una igualtat de drets per a les persones LGTBIQ+. "Lluitarem per canviar tot el que hem fet malament, donar suport al col·lectiu trans.



Crear un espai segur on poder ser nosaltres mateixos", ha matisat Pol Cerdà, el portaveu de l'entitat. A la marxa hi han participat una quarantena de persones, entre elles membres de les Joventuts Socialdemòcrates.