Salut notifica 16 positius de Covid des de divendres

Actualitzada 28/06/2021 a les 13:36

La incidència de la Covid baixa respecte a la setmana passada amb la detecció de 16 contagis des de divendres davant dels 22 que es van acumular la setmana anterior, segons indiquen les dades fetes públiques aquest matí per Govern. El total de persones que han patit el virus augmenta a 13.898 dels quals resten 58 casos actius, la mateixa xifra que hi havia divendres, i les altes pugen a 13.713 amb 16 recuperats més.El balanç de dades mostra un nou increment important del procés de vacunació amb l'administració de 1.786 dosis més que en l'actualització de divendres fins a les 68.329 vaccins. Totes menys 6 corresponen a segones punxades el que situa el total de persones que han completat la pauta d'immunització en 26.613 que correspondria a un 39,89% de la població vacunable.El total de primeres dosis posades ascendeix ja a 41.416, que representa el 62% de la població que el ministeri de Salut considera que s'han de vacunar.L'afectació als centres educatius ha disminuït de manera notable després del brot que es va detectar la setmana passada a l'escola francesa de la Massana i va afectar quatre aules. Govern ha informat que només hi ha una classe tancada amb els alumnes confinats a casa i una altra amb part dels estudiants a casa. Altres cinc grups escolars resten en vigilància passiva.