Actualitzada 28/06/2021 a les 18:00

La policia investiga dos robatoris que s'haurien dut a terme els passats dies a dos pisos de la capital. Segons ha pogut saber el Diari, els furts els van descobrir un dels residents en retornar al seu domicili diumenge al vespre una vegada dins de casa, quan hauria vist regirat l'habitatge i va adonar-se que li faltaven diners i joies. Aparentment no es detectava forcejament ni marques a la porta i per això altres veïns del mateix bloc no se'n van adonar de res.