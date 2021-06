Puja la demanda d'un centre de menors amb addiccions

Actualitzada 28/06/2021 a les 06:42

L’addicció a les pantalles i el desconfinament han disparat la demanda al campus d’estiu d’un centre de menors amb dificultats que, tot i que està situat a l’Alt Camp, també atén joves andorrans gràcies al seu conveni amb el Principat. L’escola terapèutica Can Ros, del grup Amalgama7, té més de vuitanta joves ingressats, que resten aïllats de les seves famílies fins que superen les seves addiccions, dispars segons el cas corresponent a cada adolescent.El pantallisme, però, és un problema compartit per tots els residents del centre. Asseguren que van tenir accés a les pantalles des de ben petits, una situació accentuada des del confinament per la pandèmia, i que ha aflorat amb l’augment de demanda en aquesta residència situada en plena muntanya, al terme d’Aiguamúrcia. La llista d’espera ha crescut més d’un 50% per a les 92 places. Des del centre parlen d’una demanda rècord.