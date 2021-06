Podi de vacunació

Actualitzada 28/06/2021 a les 07:33

Des de finals del passat mes de febrer, Andorra va posar a disposició de tots els residents la possibilitat d’inscriure’s a la campanya de vacunació per protegir-se contra la Covid-19. Des de llavors, la velocitat que ha assolit el Principat a l’hora d’administrar les vaccins als seus ciutadans i ciutadanes la situa entre les més eficients del món en proporció al nombre d’habitants. Així ho dicta la base de dades recollida per Our World in Data, una plataforma impulsada per investigadors de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) que ha realitzat estudis exhaustius sobre la velocitat de vacunació.En dades actualitzades la setmana passada per la plataforma esmentada, Andorra vacuna 2,25 habitants de cada 100 cada dia. Unes xifres molt positives i només superades per les Illes Cook, situades al Pacífic Sud, que han assolit una velocitat diària de vacunació de 4,62 en un context de tenir una població gairebé cinc vegades inferior a la del Principat. Maurici (1,62), Santa Helena (1,6), la Xina (1,53), Tuvalu (1,43), Irlanda (1,33), illes Fèroe (1,31), Cuba (1,3) i Canadà (1,25) completen el rànquing de països amb més velocitat de vacunació per cada 100 habitants.Proporcionalment al nombre de residents, Andorra és el segon país més efectiu en velocitat de vacunació però, en xifres absolutes presentades pels científics britànics, la Xina segueix sent la que més dosis administra al dia amb una mitjana de 22 milions durant la setmana passada. L’Índia (5,3 milions), el Brasil (1,26 milions), el Japó (1,19 milions), Turquia (912.220), els Estats Units (816.830), Alemanya (794.560), França (574.900), Itàlia (542.810) i Indonèsia (533.830) completen els llocs capdavanters.Si parlem de vacunes totals administrades, Andorra supera les 63.272 segons els últims registres. En total, 38.667 han rebut com a mínim una dosi i 24.598 d’aquestes ja han completat el procés de vacunació. Xifres que sobrepassen el 50% d’habitants vacunats i un 31,72% que ja ha rebut la totalitat de les dosis necessàries. En aquest aspecte, la Xina és el país amb més vacunacions, superant els 1.170 milions que han rebut el vaccí. Estats Units, en segon lloc, supera els 322,12 milions de persones que han rebut vacunes i, molt a prop, tot i que amb un percentatge molt inferior en relació amb població total del país, s’hi troba l’Índia, amb 314,84 milions d’habitants vacunats. El Brasil (92,92 milions), el Regne Unit (76,32 milions), Alemanya (71,44 milions), Itàlia (49,47 milions) Mèxic (43,37 milions) i el Canadà (35,14 milions) completen el rànquing dels 10 primers.En total al món, el nombre de vacunats ja supera els 2,92 bilions del total dels 7,8 de la població mundial, aproximadament un 37,5%. Xifres que van creixent i que conviden a l’optimisme sense relaxació.