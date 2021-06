“No volem que l'heliport sigui desmesurat i sobredimensionat”

La presidenta dels ecologistes alerta que el laboratori de grifols podria posar en risc el distintiu de reserva de la biosfera

Patrícia Bragança (Lisboa, 1977), advocada de professió, és presidenta, des de l’abril d’aquest any, de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma).



Com va començar la seva vinculació amb Apapma?

Cap al 2003. Aleshores hi havia un grup de gent que va mobilitzar-se contra el projecte del telecabina de la Massana i jo m’hi vaig unir perquè, com a veïna de la parròquia, era un tema que em preocupava. Demanàvem que l’estació de sortida del telecabina es canviés d’ubicació i que no passés per sobre d’Escàs. El forn incinerador també va mobilitzar-nos. Cremava molt per sobre dels límits màxims, i

