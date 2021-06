Les ajudes a l'habitatge augmenten un 1,4% el 2020 respecte l'any anterior

Actualitzada 28/06/2021 a les 14:13

Els ajuts al pagament de l'habitatge han augmentat un 1,4% el 2020 respecte a l'any anterior, concretament han estat un total de 1.454. D’aquests, el 73,7% han estat resolts favorablement i el 26,3% restant, de forma desfavorable. L’import destinat a les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2020 suma un total de 2.010.790,20€. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 1.875,74€ per convocatòria i persona beneficiària, segons les dades que ha publicat avui el Departament d'Estadística.En aquest context, els residents de nacionalitat espanyola i andorrana són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 62,3% de les peticions. D'aquestes, un 25,1% provenen del col·lectiu de famílies monoparentals. Les segueixen les persones grans, amb un 20,5% de les sol·licituds i els joves, amb un 8,3%. Quant a l’estructura de les llars sol·licitants, una de cada tres sol·licituds (32,3%) prové d’una llar amb dos membres. Per parròquia, Andorra la Vella sol·licita el 39,8% dels ajuts.Pel que fa al nombre d’ajuts atorgats, per nacionalitat, els beneficiaris són principalment espanyols i andorrans, amb un 61,4% de les resolucions favorables. Per col·lectiu, les famílies monoparentals reben el 27,2% dels ajuts. A més, per estructura, les llars amb dos membres reben el 30,8% dels ajuts. Andorra la Vella és la parròquia que rep més ajuts, amb un 41,4% del total. La majoria de sol·licituds desfavorables, un 60,5%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial.L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,39% del total de la despesa de Govern i, així mateix representa el 0,07% del PIB, el que suposa un decreixement del -6,3% i un creixement del +13,9% en comparació a l’any anterior, respectivament.