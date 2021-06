La policia deté un pare i un fill per agredir-se en un hotel

Actualitzada 28/06/2021 a les 12:16

La policia va detenir dos homes, un fill i un pare no residents de 18 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral, àmbit domèstic. Els fets van succeir la matinada de dimecres a les 05:19 hores a Escaldes-Engordany, quan el cos va ser requerit en un establiment hoteler per una discussió familiar, la qual deriva en una agressió mútua entre els interessats.Aquesta va ser una de les 21 detencions que el cos d'ordre va dur a terme durant la setmana passada, de les quals 12 van ser contra la seguretat del trànsit, 1 contra el patrimoni i vuit per altres delictes.