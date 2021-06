Govern lliura els premis als 14 finalistes del concurs del logotip per ser reserva de la biosfera

Actualitzada 28/06/2021 a les 19:19

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han lliurat els diplomes i premis als finalistes del concurs nacional per triar el logotip de la candidatura "Andorra, reserva de la biosfera". En l'acte, que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda a l'Edifici Administratiu del Govern, també ha participat el secretari d'Estat de Diversificació Economia i Innovació, Marc Galabert.Segons informa Govern, en el transcurs de l'actual fase de la candidatura es va decidir fer partícips els alumnes de segona ensenyança del país, a través d'un concurs per dissenyar i seleccionar el logotip. En aquest sentit, a les classes de plàstica, ciències naturals i socials, s'ha arribat a un total de 1.350 alumnes dels tres sistemes educatius, dels quals 102 han decidit voluntàriament crear el seu logotip. Aquests s'han exposat a la plataforma de participació ciutadana del Govern VISC i de cada centre escolar ha sortit un premiat. El total de les propostes premiades passaran a la segona fase selectiva del concurs de selecció del logotip "Andorra, reserva de la biosfera". Paral·lelament, un comitè tècnic d'experts en disseny proposarà aquelles creacions tècnicament més interessants per tal d'elevar-les també a la segona fase.En la fase inicial del concurs, han resultat guanyadors 14 joves dels quals 9 han guanyat pel vot popular i 5 han estat triats pel comitè tècnic. Finalment en la fase final del concurs es triarà la proposta guanyadora. El 15 de setembre del 2021 es comunicarà el logotip guanyador, que se sotmetrà, si cal, a una reinterpretació i perfilat per part d'un professional del disseny i del grafisme.Govern informa que actualment hi ha 701 Reserves Biosfera en 124 països, de les quals 21 són transfrontereres. Així, Andorra es convertiria en el primer país del món en ser considerat íntegrament reserva de la biosfera de la UNESCO.